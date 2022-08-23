Аналитик рассказал, что ждет рубль с начала сентября

С началом сентября курс рубля может еще более ослабнуть. Такой прогноз сделал главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.

Он отметил, что российская валюта укрепится из-за подготовки экспортеров к пику налоговых выплат 25 августа. Это, вероятно, спровоцирует падение доллара ниже 55 рублей. После пика тенденция к ослаблению рубля, которая началась в июле, может усилиться.

По словам эксперта, ежемесячное установление валютного курса выше июньского минимума свидетельствует о появлении некоего ценового равновесия. При этом осенью баланс изменится в пользу спроса на импорт из России, пояснил он.

— Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну. Плюс к этому часть импортеров может создавать резервы под будущие поставки, что еще больше увеличит спрос с их стороны, — приводит слова Зварича агентство «Прайм».

По итогу курс доллара к концу осени может зафиксироваться выше 70 рублей, заключил аналитик.