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45 минут назад

Рубль снизился к доллару

Лера Букина

Российская валюта во вторник утром демонстрирует разнонаправленную динамику к основным иностранным валютам. По состоянию на 10:08 мск, курс доллара повысился до 59,99 рубля, евро упал до 59,32 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль снизился к доллару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне вечером, 22 августа, российская валюта в рамках глобального укрепления доллара упала по отношению к американской валюте. Однако она продемонстрировала рост к евро. Курс доллара расчетами «завтра» на 19.00 мск (к закрытию) повысился до 59,87 рубля, курс евро опустился до 59,48 рубля.

Ранее СМИ сообщили, что в начале осени Минфин может приступить к покупкам валюты на нефтегазовые сверхдоходы в тестовом режиме. Эти действия ожидаются после одобрения концепции бюджетного правила.

Как заявил ранее «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, российские резервы будут формироваться в валютах дружественных стран в случае снятия паузы в валютных интервенциях Минфина. Тогда же курсы американской и европейской валют пойдут вверх через кросс-курсы, полагает он.

Рынки,Московская биржа,
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