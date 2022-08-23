Запасы нефти в США упали до минимума за 37 лет

Стратегические нефтяные резервы США в период 13-19 августа сократились на 8,1 млн баррелей до 453,1 млн баррелей и достигли минимальных значений с января 1985 года. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на данные Управления энергетической информации американского Минэнерго.

В последние недели поставки нефти замедлились из-за использования добавки, охлаждающей сырье при транспортировке, заявил представитель ведомства. При этом сокращение стратегических запасов происходило с начала августа.

С начала года запасы нефти в США упали более чем на 160 млн баррелей. Это произошло после того, как президент США Джо Байден обязал выпустить на международный рынок рекордные объемы сырой нефти в попытке снизить высокие цены на бензин и справиться с максимальной за последние годы инфляцией.