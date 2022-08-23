Эксперт оценил риски для  России от подешевевшего евро

Профессор ВШЭ Евгений Коган рассказал в интервью «Комсомольской правде» о рисках для России от падения курса евро по отношению к доллару.

Отмечается, что евро сравнялся с долларом 12 июля 2022 года. Ситуация на валютных рынках быстро выровнялась в его пользу, но вчера, 23 августа, ЦБ РФ установил курс евро к рублю в размере 59,53 единицы, доллара - в 59,74.

По мнению эксперта, падение европейской валюты вызвано сложной ситуацией на энергетическом рынке, вызванной санкциями. Россия была одним из основных поставщиков нефти и газа в ЕС, снижение поставок привело к резкому росту цен на энергоресурсы.

Евгений Коган предположил, что тренд на снижение курса европейской валюты сохранится, в ближайшее время евро упадет еще на 2-3%. В долгосрочной перспективе Европе придется «жить со все более и более дешевым евро».

Снижение курса европейской валюты, полагает экономист, практически не отразится на российской экономике. Пострадают только те компании, которые ведут торговлю с европейскими странами. Низкая стоимость евро негативно скажется на их прибыли.