Цена на нефть Brent превысила $100 за баррель

Стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 3,74% и поднялась до $100,17 за баррель. Об этом сообщает РБК.

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Эксперты считают, что этому способствовало заявление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдель Азиз бин Салмана о том, что чрезвычайная волатильность и недостаток ликвидности означают, что фьючерсный рынок нефти все больше отрывается от фундаментальных факторов. По этой причине ОПЕК+ может сократить добычу.

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков считает, что на рост котировок могла повлиять информация из Ирана о затягивании решения по ядерной сделки со стороны США. Эксперт утверждает, что возобновление соглашения приведёт к выходу на рынок иранской нефти, которая сейчас находится под санкциями. Впрочем, Кочетков добавляет, что «прогресс на переговорах вновь может наткнуться на непреодолимые препятствия».

Аналитики из Goldman Sachs заявили, что текущие цены на сырьевые товары «иррациональны». Согласно прогнозу инвестбанка США, на четвёртый квартал 2022 года нефтяные котировки должны закрепиться на уровне с $130 до $125 за баррель. При этом цена на нефть Brent, по мнению экспертов, всё равно останется высокой в ближайший год.