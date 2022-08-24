Рубль снизился к доллару и укрепился к евро

Российская валюта открыла торги среды, 24 августа, снижением к доллару и ростом к евро. Так, курс американской валюты растет на 34 копейки, до 60,09 рубля, курс европейской валюты опускается на 37 копеек, до 59,36 рубля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на старте торгов поднимается на 0,15%, индекс РТС — на 0,04%.
Накануне доллару и евро удалось отыграть потери и немного повыситься к российской валюте. К 19:00 американская валюта повышалась до 59,89 рубля, европейская росла до 59,58 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) повысилась в цене до 59,75 рубля. Рубль потерял позиции в связи со снижением интереса инвесторов к рисковым активам.
Кроме того, ситуация на валютном рынке вызвана положением на рынке нефти. Вчера росла ее стоимость на опасениях сокращения поставок из Саудовской Аравии и росте цен на газ в Европе. К 19:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent росли на лондонской бирже ICE Futures на 3,58% - до $99,93 за баррель.