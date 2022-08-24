Рубль снизился к доллару и укрепился к евро

Российская валюта открыла торги среды, 24 августа, снижением к доллару и ростом к евро. Так, курс американской валюты растет на 34 копейки, до 60,09 рубля, курс европейской валюты опускается на 37 копеек, до 59,36 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Индекс Мосбиржи на старте торгов поднимается на 0,15%, индекс РТС — на 0,04%.

Накануне доллару и евро удалось отыграть потери и немного повыситься к российской валюте. К 19:00 американская валюта повышалась до 59,89 рубля, европейская росла до 59,58 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) повысилась в цене до 59,75 рубля. Рубль потерял позиции в связи со снижением интереса инвесторов к рисковым активам.