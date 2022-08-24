На валютный рынок повлияют новые факторы: что ждет рубль осенью

Минфин, вероятно, в сентябре возобновит валютные интервенции. Кроме того, налоговый период подходит к концу. Life выяснил, до какого уровня дойдет доллар в сентябре.

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Автор напоминает о том, что сейчас власти также рассматривают возможность заменить доллары и евро в Фонде национального благосостояния на юани.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, даже в случае падения нефтяных цен возобновление действия бюджетного правила поддержит российскую валюту. Он прогнозирует возвращение доллара в район 62–65 рублей в начале осени.

Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода отметил, что ключевым фактором влияния на курс рубля в текущий момент является профицит торгового баланса РФ. Доллар будет на уровне 59–61 рубля, а евро — 59–62 к началу сентября, если не будет внутренних раздражителей.

«До конца августа существенных изменений в валютных парах ждать не стоит: курс рубля будет поддерживаться налоговым периодом (компании продают валюту для перечисления НДС, налога на прибыль и акцизов в бюджет)», — полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Рубль, по его мнению, может упасть до уровня ближе к 70 рублям за доллар, если валютные интервенции со стороны Минфина возобновятся.