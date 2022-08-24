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1 час назад

Запасы нефти в США упали на 3 миллиона баррелей

Елена Прошина

За прошедшую неделю коммерческие запасы американской нефти сократились на 3,3 миллиона баррелей. Об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго США.

Запасы нефти в США резко упали за неделю
Фото: ReutersReuters

Коммерческие запасы нефти исключают стратегический резерв. За прошедшую неделю такой запас в США сократился до 421,7 миллиона баррелей. Падение составило 3,3 миллиона баррелей, или почти один процент от всего объёма коммерческого резерва. При этом уточняется, что аналитики ожидали сокращение запасов лишь на 0,93 миллиона баррелей.

Ранее Россия и Иран согласовали разработку семи месторождений нефти и газа.

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