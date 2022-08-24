Цена газа в Европе взлетела

Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 3100 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Фото: Reuters Reuters

В приближении закрытия торгов цены фьючерсов на газ в Европе ускорили темпы роста до 13%, после чего перешагнули отметку в 3100 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с прошлого марта.

Открыли торги фьючерсы близко к уровню прошлого вторника. Но во второй половине дня темп роста цен стал значительно ускоряться. На данный момент максимум торгов составляет 3122,7 доллара за тысячу кубометров.