Цена газа в Европе взлетела

Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 3100 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
В приближении закрытия торгов цены фьючерсов на газ в Европе ускорили темпы роста до 13%, после чего перешагнули отметку в 3100 долларов за тысячу кубометров. Это произошло впервые с прошлого марта.
Открыли торги фьючерсы близко к уровню прошлого вторника. Но во второй половине дня темп роста цен стал значительно ускоряться. На данный момент максимум торгов составляет 3122,7 доллара за тысячу кубометров.
Ранее стало известно, что Россия отказалась поставлять газ с Сахалина в Азию из-за проблем с оплатой, а также задержки с подписанием нового контракта.