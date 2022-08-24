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2 часа назад

Bloomberg: Россия предложила странам Азии большую скидку на нефть

Илья Родин

Москва предложила государствам Азии значительную скидку на нефть, вплоть до 30%. Это решение было принято в качестве ответа России на инициативы западных стран по введению потолка цен на российское черное золото. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что на саммите лидеров «Большой семерки» (G7) обсуждалась ситуация на рынке энергоресурсов.

Главы государств рассуждали об ограничительных мерах против России, в частности, о введении предельной стоимости барреля нефти. Предлагалось установить цену в районе $40–60. В настоящее время она торгуется у отметки $100.

По данным агентства, западные страны начали постепенно воплощать в жизнь эту идею. Вашингтон стремится как можно сильнее расширить коалицию, привлечь в нее крупные азиатские страны.

Bloomberg раскрыл сроки введения ЕС эмбарго на российскую нефть

Россия принимает ответные меры, ведет активные переговоры с Индонезией, Индией и другими государствами.

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно рассказал в социальных сетях, что Москва предложила правительству страны покупать энергоресурс с 30%-й скидкой. Он отметил, что предложение заинтересовало руководство, но вызвало и опасения.

По его словам, Джакарта не желает попадать под рестрикции со стороны США.

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