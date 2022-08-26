Сын губернатора Приморья добыл квоты на вылов краба в Западно-Сахалинской подзоне

ООО «Восход» Никиты Кожемяко, сына губернатора Приморского края Олега Кожемяко, стало победителем аукциона по продаже квот на ежегодный вылов в Западно-Сахалинской подзоне 150 тонн краба.
Компания заплатила за квоты 1,65 млрд руб., что в 21 раз больше стартовой цены – 78,22 млн руб. Согласно условиям аукциона, «Восход» будет добывать краба до 2037 г.
Помимо «Восхода» в аукционе принимали участие еще десять компаний, включая «Антей» Игоря Михнова, «Корвет» (входит в ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства»), «Морской бриз» (структура «Магаданрыбфлота»).
Аукцион состоялся на фоне дискуссий вокруг второго этапа распределения инвестиционных квот на вылов биоресурсов. Как известно, Росрыболовство хочет выделить дополнительно на инвестцели 20% общих допустимых уловов (ОДУ) рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 50% ОДУ определенных видов крабов в определенных районах промысла, а также 100% ОДУ таких водных биоресурсов, как морские гребешки, трубачи, морские ежи серые, морские ежи черные, трепанги.