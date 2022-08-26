Сын губернатора Приморья добыл квоты на вылов краба в Западно-Сахалинской подзоне

ООО «Восход» Никиты Кожемяко, сына губернатора Приморского края Олега Кожемяко, стало победителем аукциона по продаже квот на ежегодный вылов в Западно-Сахалинской подзоне 150 тонн краба.

Компания заплатила за квоты 1,65 млрд руб., что в 21 раз больше стартовой цены – 78,22 млн руб. Согласно условиям аукциона, «Восход» будет добывать краба до 2037 г.

Помимо «Восхода» в аукционе принимали участие еще десять компаний, включая «Антей» Игоря Михнова, «Корвет» (входит в ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства»), «Морской бриз» (структура «Магаданрыбфлота»).