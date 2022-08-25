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1 час назад

Рубль снизился к доллару

Лера Букина

На открытии торгов в четверг, 25 августа, российская валюта теряет позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара повышается на 19 копеек, до 60 рубля, курс евро - на 11 копеек, до 59,63 рубля, следует их данных Московской биржи.

Рубль снизился к доллару
Фото: ТАССТАСС

По итогам торгов среды курс российской валюты почти не изменился к доллару и немного повысился к евро на фоне налогового периода и повышения нефтяных котировок. Курс американской валюты на 19.00 мск (к закрытию) находился на уровне 59,89 рубля, евро упал до 59,51 рубля.

Денис Буйволов из компании «БКС Мир инвестиций» ранее заявил агентству «Прайм», что прохождение пика налогового периода 25 августа, вероятно, подтолкнет доллар вверх в район 61-62 рубля. По его словам, среди факторов, играющих против российской валюты, - ожидания возобновления покупок Минфином в рамках обновленного бюджетного правила.

Эксперт также указал на слабость рынка рублевого долга – индекс гособлигаций RGBI непрерывно снижается с конца прошлой недели.

Рынки,Московская биржа,
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