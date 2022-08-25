На открытии торгов ближайшие фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) находились на отметке чуть выше 3080 долларов (+3%). По состоянию на 10.10 мск стоимость повысилась на 8%, до 3232,5 доллара за тысячу кубометров.

На прошлой неделе «Газпром» проинформировал о том, что «Северный поток» в связи с плановым техобслуживанием единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая» остановится на три дня, с 31 августа по 2 сентября. Это подняло фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по TTF) почти на 8% (они подскочили выше 2700 долларов за тысячу кубометров).