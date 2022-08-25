Экономист допустил «мировой заговор» против доллара

Для доллара наступили плохие времена. В этой связи не исключен «мировой заговор» против американской валюты. Об этом заявил агентству «Прайм» Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления (ГУУ) Николай Кузнецов.

Он напомнил об увеличении государственного долга США в период пандемии. Задолженность превысила 30 триллионов долларов в 2020 году, указал эксперт. Также Кузнецов отметил, что в Соединенных Штатах раскручивается спираль инфляции. В этой связи он прогнозирует рост ключевой процентной ставки ФРС и ужесточение ее монетарной политики.

«Это в свою очередь приведет к замедлению экономики и снижению уровня доходов населения и также окажет влияние на мировые финансовые и товарные рынки», — полагает экономист.