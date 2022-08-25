Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
30 минут назад

Экономист допустил «мировой заговор» против доллара

Лера Букина

Для доллара наступили плохие времена. В этой связи не исключен «мировой заговор» против американской валюты. Об этом заявил агентству «Прайм» Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления (ГУУ) Николай Кузнецов.

Он напомнил об увеличении государственного долга США в период пандемии. Задолженность превысила 30 триллионов долларов в 2020 году, указал эксперт. Также Кузнецов отметил, что в Соединенных Штатах раскручивается спираль инфляции. В этой связи он прогнозирует рост ключевой процентной ставки ФРС и ужесточение ее монетарной политики.

Экономист рассказал о переломном моменте для рубля

«Это в свою очередь приведет к замедлению экономики и снижению уровня доходов населения и также окажет влияние на мировые финансовые и товарные рынки», — полагает экономист.

По его словам, из-за нынешней геополитической ситуации в мире страны начали активно переходить к расчетам в национальных валютах и уменьшать долю доллара. Среди стран, которые начали прибегать к этому, - Россия, Китай, Индия, ОАЭ и Турция. Такие действия негативно отражаются на долларе, отметил специалист.

Рынки,Николай Кузнецов,ФРС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители