Bloomberg: Россия предложила нефть со скидкой странам Азии

Власти РФ обратились к нескольким азиатским странам с предложением переговорить на счет возможных долгосрочных контрактов на нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника.
Отмечается, что она может продаваться с большой скидкой – до 30%.
Как писали ранее источники агентства, в ходе саммита лидеров G7 в конце июня обсуждался вопрос введения предельных цен на российскую нефть. Так, цель стран «Группы семи» - сократить доход России от продажи нефти.
Сообщалось, что лимит обсуждается на уровне $40–60. Власти Японии ранее сообщали, что члены G7 намерены создавать механизм, который не позволит России продавать свою нефть дороже, чем за половину нынешней цены.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нефтегазовые и ненефтегазовые доходы России увеличиваются, несмотря на антироссийские ограничения.