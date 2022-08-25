Bloomberg: Россия предложила нефть со скидкой странам Азии

Власти РФ обратились к нескольким азиатским странам с предложением переговорить на счет возможных долгосрочных контрактов на нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника.

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Отмечается, что она может продаваться с большой скидкой – до 30%.

Как писали ранее источники агентства, в ходе саммита лидеров G7 в конце июня обсуждался вопрос введения предельных цен на российскую нефть. Так, цель стран «Группы семи» - сократить доход России от продажи нефти.

Сообщалось, что лимит обсуждается на уровне $40–60. Власти Японии ранее сообщали, что члены G7 намерены создавать механизм, который не позволит России продавать свою нефть дороже, чем за половину нынешней цены.