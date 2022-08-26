Эксперт спрогнозировал нервозность на рынке нефти

"И это сигнал ОПЕК+ для США, который говорит: если вы установите сделку по иранской ядерной программе и дадите Ирану зарабатывать, то для вас, США, для западного мира, это ничего не даст. Вы хотите снизить цены на нефть, а мы сделаем так, чтобы цены все равно остались высокими, то есть вы дадите Ирану зарабатывать, но при этом для вас никаких плюсов не будет", – пояснил Юшков.