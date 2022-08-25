В Европе резко подскочили цены на газ

Впервые с марта стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 3300 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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Начались торги с суммы чуть выше 3080 долларов за тысячу кубометров. Но ближе к вечеру цены выросли на 10,8%, составляя уже 3312,5 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего дня — 2990,6 доллара, которая стала рекордной за все время функционирования газовых хабов в Европе.

В начале марта газовые котировки в Европе четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта. Это произошло на фоне опасений запрета на импорт российских энергоресурсов.

Подобные колебания на европейском газовом рынке связывают с неопределенностью в отношении безопасности поставок. Например, предстоящая остановка газопровода «Северный поток» для проведения планового техобслуживания уже спровоцировала подорожание фьючерсов до 2700 долларов за тысячу кубов.