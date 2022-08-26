Доллар поднялся выше 60 рублей

На открытии торгов в пятницу, 26 августа, российская валюта показывает разнонаправленную динамику к основным иностранным валютам. Курс доллара повышается до 60,19 рубля, курс евро падает до 59,81 рубля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи повышается на 0,12%, долларовый индекс РТС снижается на 0,4%.
Накануне Банк России установил на пятницу официальный курс доллара к рублю на уровне 59,76 рубля (-22,75 копейки). Курс евро, по данным ЦБ, будет на отметке в 59,59 рубля (+9,01 копейки).
Ранее главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман заявил «Московскому комсомольцу», что в сентябре курс рубля будет определять соотношение прихода валютной выручки от экспортеров и спроса на нее, в основном для импорта. Он указал на постепенный рост объемов импорта. Эксперт считает, что это обусловлено истощением ранее накопленных запасов в торговле и на производстве, формированием новых логистических цепочек (взамен прекративших действие в прошлые месяцы), наступлением осеннего делового сезона и возвратом людей к повседневным покупкам после отпусков.