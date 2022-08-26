Китай увеличил закупки российского золота в 50 раз

Экспорт золота из России в Китай в июле достиг 108,8 миллиона долларов — в 8,6 раза больше, чем в июне и в 50 раз больше по сравнению с июлем прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

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До февраля российское золото в основном шло в Великобританию (84 процента всех поставок), Швейцарию и ОАЭ. Китай в 2021 году купил российского золота на 237 миллионов долларов. С учетом западных санкций драгметалл поставляется с дисконтом, но публичной информации о размере скидки нет.

Директор компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский считает, что скидка может составлять 20-30 процентов от биржевой цены унции. Китай увеличил импорт не только золота, но и платиноидов. В июле импорт палладия (необработанного или полуобработанного) из России оказался 146,7 миллиона долларов против 53,4 миллиона в мае.