В США определят судьбу биткоина

Курс биткоина может резко измениться на фоне ряда факторов. В частности, 26 августа председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить на симпозиуме в Джексон-Хоуле и определить судьбу биткоина. Life выяснил, что еще повлияет на крипторынок.

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«Основная ставка делается на то, что Федрезерв мог бы смягчить свой агрессивный тренд на повышение ставок после серии довольно слабых американских статистических данных», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Так, по его словам, если участники рынка будут разочарованы выступлением, стоимость биткоина упадет до $19 000. При благоприятном развитии событий цена закрепится выше $22 000, полагает специалист.

По словам руководителя инвестиционного департамента ICB Fund Аарона Хомского, криптовалютный рынок «лихорадит» в связи с

ужесточением политики американского ЦБ и усиливающимися рисками стагфляции. Как указал он, ставка на то, что биткоин выступит в качестве страховки от инфляции и защитной гавани для инвесторов, не оправдалась. Увеличение спроса на цифровые активы среди крупных институциональных инвесторов привело к повышению степени ценовой взаимосвязи криптовалют и высокотехнологических акций до рекордных значений, подчеркнул Хомский. Он назвал грядущее выступление катализатором новых продаж и вызовом для криптовалютного рынка.

Кроме того, по словам Антонова, компания Ethereum собирается провести обновление основной сети и блокчейн на протокол Proof-of-Stake.

«Информацию поддерживает и сам токен ETH, и другие криптовалюты. Криптовалютный рынок все так же зависим в настроениях от американских фондовых бирж, поэтому даже его попытки пройти выше не гарантируют устойчивого растущего тренда», - пишет Life.