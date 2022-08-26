В США определят судьбу биткоина

Курс биткоина может резко измениться на фоне ряда факторов. В частности, 26 августа председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить на симпозиуме в Джексон-Хоуле и определить судьбу биткоина. Life выяснил, что еще повлияет на крипторынок.
«Основная ставка делается на то, что Федрезерв мог бы смягчить свой агрессивный тренд на повышение ставок после серии довольно слабых американских статистических данных», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Так, по его словам, если участники рынка будут разочарованы выступлением, стоимость биткоина упадет до $19 000. При благоприятном развитии событий цена закрепится выше $22 000, полагает специалист.
По словам руководителя инвестиционного департамента ICB Fund Аарона Хомского, криптовалютный рынок «лихорадит» в связи с
ужесточением политики американского ЦБ и усиливающимися рисками стагфляции. Как указал он, ставка на то, что биткоин выступит в качестве страховки от инфляции и защитной гавани для инвесторов, не оправдалась. Увеличение спроса на цифровые активы среди крупных институциональных инвесторов привело к повышению степени ценовой взаимосвязи криптовалют и высокотехнологических акций до рекордных значений, подчеркнул Хомский. Он назвал грядущее выступление катализатором новых продаж и вызовом для криптовалютного рынка.
Кроме того, по словам Антонова, компания Ethereum собирается провести обновление основной сети и блокчейн на протокол Proof-of-Stake.
«Информацию поддерживает и сам токен ETH, и другие криптовалюты. Криптовалютный рынок все так же зависим в настроениях от американских фондовых бирж, поэтому даже его попытки пройти выше не гарантируют устойчивого растущего тренда», - пишет Life.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев не видит оснований для максимального повышения цены биткоина, эфира и других монет до уровня прошлого года.