В Афганистане запретили майнинг и криптовалюты

В августе Центральный банк Афганистана ввел общенациональный запрет на майнинг (операции по производству виртуальных денег с помощью электричества) и использование криптовалют. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции Афганистана.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Руководящее страной радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) считает криптовалюты мошенничеством, отмечает агентство. При этом криптовалюта в последнее время стала популярным способом перевода денег в Афганистан, отрезанный от мировой банковской системы санкциями, и их вывода из страны.

Талибы арестовали 13 человек, которые нарушили требование прекратить торговлю цифровыми токенами. Большинство из них вышли на свободу под залог.

В Герате, ставшем центром торговли токенами, закрыли более 20 криптобирж.