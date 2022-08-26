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34 минуты назад

В Афганистане запретили майнинг и криптовалюты

Мария Иванова

В августе Центральный банк Афганистана ввел общенациональный запрет на майнинг (операции по производству виртуальных денег с помощью электричества) и использование криптовалют. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного сотрудника полиции Афганистана.

В Афганистане запретили майнинг и криптовалюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Руководящее страной радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) считает криптовалюты мошенничеством, отмечает агентство. При этом криптовалюта в последнее время стала популярным способом перевода денег в Афганистан, отрезанный от мировой банковской системы санкциями, и их вывода из страны.

Талибы арестовали 13 человек, которые нарушили требование прекратить торговлю цифровыми токенами. Большинство из них вышли на свободу под залог.

В Герате, ставшем центром торговли токенами, закрыли более 20 криптобирж.

В России в 2021 году вступил в силу закон о цифровых финансовых активах, который легализуют криптовалюту, но запрещает ее использование для оплаты товаров и услуг.

Рынки,Талибан,
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