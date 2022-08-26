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1 час назад

Аналитик спрогнозировал курс рубля осенью

Елена Прошина

К октябрю рубль по отношению к доллару будет находиться в диапазоне 65-70 рублей. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал финансовый аналитик Артем Звездин.

Аналитик спрогнозировал курс рубля осенью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что осень станет «важным временем» для рубля, поскольку именно в это время будет заложен долгосрочный курс. По словам Звездина, на падение курса валюты сейчас влияют снижение стоимости нефти на мировом рынке, ограничения на экспорт РФ, продажа российского топлива в Азию по низкой цене, возвращение параллельного импорта и некоторых компаний на рынок, а также возрастающий спрос на доллар и евро.

Назван риск, который подстерегает рубль в следующем году

При этом аналитик уверен, что коллапса не будет, ведь «данный баланс уже заложен в цене», поэтому хоть тренд на обесценивание есть, он продуман в долгосрочном движении.

В качестве позитивных факторов, помогающих сейчас рублю, Звездин назвал ожидания участников рынка увеличения ставки Центробанка на ближайшем заседании и попытки спекулянтов довести курс до «красивой отметки в 50 рублей». Также он считает, что на укрепление рубля может повлиять возможный рост нефтяной отрасли на фоне возможного энергетического кризиса осенью-зимой.

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