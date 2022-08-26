«Мосбиржа» возобновит утренние торги на валютном и срочном рынке

Московская биржа планирует возобновить утренние торги на валютном и срочном рынке в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Мосбиржи.

Так, руководитель направления продаж департамента валютного рынка Яна Плешкова отметила, что с сентября биржа постепенно вернется к стандартному временному регламенту — торги будут начинаться не с 10:00, а 6:50 утра. В свою очередь управляющий директор по деривативам Владимир Яровой заявил, что к утренним торгам намерены вернуться также на срочном рынке. По его словам, это тоже произойдет в сентябре.