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1 час назад

«Мосбиржа» возобновит утренние торги на валютном и срочном рынке

Елена Прошина

Московская биржа планирует возобновить утренние торги на валютном и срочном рынке в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Мосбиржи.

«Мосбиржа» возобновит утренние торги на валютном и срочном рынке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, руководитель направления продаж департамента валютного рынка Яна Плешкова отметила, что с сентября биржа постепенно вернется к стандартному временному регламенту — торги будут начинаться не с 10:00, а 6:50 утра. В свою очередь управляющий директор по деривативам Владимир Яровой заявил, что к утренним торгам намерены вернуться также на срочном рынке. По его словам, это тоже произойдет в сентябре.

Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,52-0,65%

Напомним, что Мосбиржа приостановила проведение утренних торгов на срочном и валютном рынках 25 и 28 февраля соответственно.

Рынки,Московская биржа,
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