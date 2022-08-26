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1 час назад

Samsung планирует запустить свою биржу криптовалют в 2023 году

Газета.Ru

Южнокорейская группа компаний Samsung планирует запустить собственную биржу криптовалют в 2023 году. Об этом написал портал финансовой информации Market Watch со ссылкой на сообщение южнокорейской отраслевой газеты NewsPim.

Samsung планирует запустить свою биржу криптовалют
Фото: ReutersReuters

Издание пишет, что Samsung является одной из нескольких компаний в стране, которая недавно пыталась получить лицензию от финансовых органов для создания биржи криптовалют. Среди других компаний, обращавшихся к регулятору – Mirae Asset Securities Co. — это один из крупнейших в республике брокеров на фондовом рынке.

Это не первый шаг Samsung в направлении к организации рынка цифровых валют. В 2022 году компания уже добавила в выпускаемые ею смартфоны серии Galaxy функцию криптовалютного кошелька.

Ранее 26 августа агентство Bloomberg написало, что Центральный банк Афганистана ввел общенациональный запрет на криптовалюты в этом месяце. Талибы (организация запрещена в России) арестовали нескольких дилеров, которые нарушили приказ прекратить торговлю цифровыми токенами.

На прошлой неделе телеканал CNBC сообщил, что криптовалюта Ethereum вскоре после достижения минимальной цены в середине июня перешла к росту и выступила значительно лучше биткоина. 19 июня эфир прибавил в цене на более чем 100%.

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