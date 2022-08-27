Россияне стали меньше интересоваться курсами валют

Согласно данным исследования, интерес россиян к курсам иностранных валют с весны этого года снизился. Об этом говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении RT).

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Каждый третий россиянин (39%) продолжает следить за изменениями курсов валют по отношению к рублю, эта доля снизилась на 13 п. п. с апреля 2022 года. В марте и апреле курсом валют интересовался каждый второй.

Наибольшее внимание к курсам валют проявляют наиболее экономически активные группы россиян — чаще мужчины (50%), россияне от 25 до 44 лет (41%), люди, имеющие постоянную работу (41%), высшее образование (42%), хорошее материальное положение (54%).

Кроме того, в апреле каждый второй россиянин ожидал роста курса доллара и евро (53%) к рублю, сегодня таковых 35%. Такого прогноза чаще придерживаются респонденты с высшим образованием, занятые на руководящих должностях, и предприниматели.

Также снизилась доля тех, кто ожидает дальнейшего снижения стоимости валют (было 31%, стало 26%). При этом число тех, кто уверен в стабилизации курсов доллара и евро на текущих значениях, выросло в четыре раза — с 7% в апреле до 28% на сегодняшний день.