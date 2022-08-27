Аналитики Центра развития энергетики (ЦРЭ) заявили, что пик сезона ураганов в США угрожает газовому рынку Европы за счет нарушение стабильности поставок американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным компании Rystad Energy, сезон ураганов неблагоприятно действует и на рынок.

Э«ффект на рынок зависит от объема вызванных разрушений, но поскольку США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу, потенциальные последствия могут быть значительными», - говорится в сообщении ЦРЭ.