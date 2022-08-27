ЦБ неожиданно изменил правила обмена валюты для физлиц

Центробанк РФ предоставил возможность российским кредитным организациям осуществлять обмен валюты физлицам за счет денежных средств, которые получены из различных источников после временного промежутка. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

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Отмечается, что ранее банки могли использовать для этих целей только те деньги, которые поступили от физлиц.

В ЦБ разъяснили, что под «другими источниками валюты» подразумеваются денежные средства от сделок с банками-нерезидентами, а также с российскими юрлицами.