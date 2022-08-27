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54 минуты назад

Сезон ураганов в США назвали угрозой газовому рынку Европы

Майк Габриелян

Мощные ураганы могут остановить танкеры с американским сжиженным природным газом (СПГ), направляющиеся в Старый Свет. Такого мнения придерживаются эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ), сообщает РИА Новости.

Аналитики предупреждают, что в США набирает обороты сезон ураганов. Обычно пик активности приходится на середину августа - середину ноября.

«Эффект на рынок зависит от объема вызванных разрушений, но поскольку США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу, потенциальные последствия могут быть значительными», - заявили в ЦРЭ.

Мощный ураган, вроде прошлогоднего под названием «Ида», может вызвать сбой отгрузки сжиженного природного газа с экспортных терминалов, расположенных в Мексиканском заливе.

Это сократит поставки СПГ на мировой рынок примерно на 300 миллионов кубометров в сутки.

"Мы хотим получить то, за что заплатили"

Кроме того, стихия ведет к снижению добычи нефти на платформах в Мексиканском заливе. В прошлые годы добыча падала до 600-700 тысяч баррелей в сутки.

Ранее в США заявили, что продолжат искать пути увеличения поставок СПГ в Европу на фоне газового кризиса.

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