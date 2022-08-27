Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
18 минут назад

Вучич заявил о фантастической цене на российский газ

Илья Родин

Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, 27 августа, что Белград покупает российский газ «по фантастически [низкой] цене». Об этом пишет ТАСС.

"Фантастическая цена": Вучич о стоимости российского газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что цена на газ в Европе постепенно повышается. По данным лондонской биржи ICE, в пятницу она составляла порядка $3,4 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Вучич уточнил, что Сербия тратит в год в среднем 3,2 млрд куб. м газа. Россия поставляет Белграду 2 млрд куб. м. За этот объем Москва в рамках достигнутых договоренностей берет €800 млн.

«Мы платим €800 млн, фантастическая цена», - подчеркнул глава государства.

Президент Сербии пояснил, что за оставшийся объем энергоресурса (1,2 млрд куб. м) Белграду пришлось бы выплатить €4,8 млрд, если бы пришлось покупать газ по текущим ценам на рынке. Но голубое топливо было приобретено своевременно, до начала кризиса на Украине.

Цены на газ в Европе резко выросли на фоне заявления «Газпрома»

Ранее Вучич рассказал о возможных рисках продолжения украинского конфликта.

Рынки,Александр Вучич,Газпром,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители