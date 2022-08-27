"Фантастическая цена": Вучич о стоимости российского газа

Президент Сербии Александр Вучич заявил в субботу, 27 августа, что Белград покупает российский газ «по фантастически [низкой] цене». Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что цена на газ в Европе постепенно повышается. По данным лондонской биржи ICE, в пятницу она составляла порядка $3,4 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Вучич уточнил, что Сербия тратит в год в среднем 3,2 млрд куб. м газа. Россия поставляет Белграду 2 млрд куб. м. За этот объем Москва в рамках достигнутых договоренностей берет €800 млн.

«Мы платим €800 млн, фантастическая цена», - подчеркнул глава государства.

Президент Сербии пояснил, что за оставшийся объем энергоресурса (1,2 млрд куб. м) Белграду пришлось бы выплатить €4,8 млрд, если бы пришлось покупать газ по текущим ценам на рынке. Но голубое топливо было приобретено своевременно, до начала кризиса на Украине.