ФРС США обрушила европейские рынки

Недавнее заявление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о готовности и дальше ужесточать денежно-кредитную политику обрушило европейские рынки. На торгах в понедельник, 29 августа, все секторы и основные биржи ушли в минус, а акции технологических компаний потеряли почти 1,7 процента, сообщает CNBC.

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Немецкий индекс DAX упал более чем на 1,1 процента, примерно столько же потерял французский индекс CAC 40, а итальянский FTSE MIB упал примерно на 1 процент.

Изменения на рынках происходят после того, как инвесторы переваривают комментарии Пауэлла на конференции ведущих центральных банков. Он объявил, что ФРС готова и дальше повышать процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию. При этом ставка, по его словам, должна достичь уровня, ограничивающего экономическую активность, и оставаться на нем некоторое время, чтобы темпы роста потребительских цен замедлились.