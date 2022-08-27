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1 час назад

Стоимость биткоина упала ниже $20 тысяч

Газета.Ru

Цена криптовалюты биткоин упала ниже $20 тыс. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки цифровых валют Binance.

Стоимость биткоина упала ниже $20 тысяч
Фото: DepositphotosDepositphotos

К 23:40 (по мск) биткоин торговался на уровне $19 961. В течение торгового дня эта самая известная в мире криптовалюта падала в цене на 1,5%, теряв $298 относительно уровня предыдущего закрытия. В 2022 году биткоин достигал своего максимума 28 марта. Тогда цифровая валюта торговалась на уровне $48 234. Относительно этой цены 27 августа криптовалюта упала в стоимости на 58,7%.

Вторая по популярности криптовалюта — ethereum (ETH) — потеряла в цене 2,76%, и снизилась до $1467,2. ETH потерял $41,6 по относительно предыдущего закрытия. Еще в середине августа сообщалось, что биткоин в ходе торговой сессии ускорил рост и торговался на уровне $25,06 тыс.

Накануне финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь заявил, что данные по инфляции в США и выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул способны нарушить установившееся в последние семь дней равновесие на рынке криптовалют.

Рынки,Джером Пауэлл,ФРС,
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