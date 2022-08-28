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1 час назад

Появление российской нефти в США назвали пощечиной

Lenta.ruиещё 2

Присутствие нефти из России в Нью-Йорке стало пощечиной для США. С таким мнением выступили журналисты китайского издания Sohu, перевод материала приводит «ПолитРоссия».

По словам авторов статьи, США не обращали внимания на то, что их партнер — Индия — приобретает российскую нефть. Вашингтон не стал вводить никакие ограничения, когда Нью-Дели увеличил импорт топлива после начала спецоперации на Украине и объявления санкций против Москвы. Поэтому появление российской нефти в Нью-Йорке назвали пощечиной для США.

«Это настоящая пощечина для Соединенных Штатов. На этот раз Индия так грубо нарушила антироссийские санкции, что США прямо заявили о своем недовольстве. Вашингтон уже выразил “озабоченность” в адрес Нью-Дели. Теперь неизвестно, как будут дальше развиваться отношения между Индией и США», — отмечается в статье.

При этом США не намерены прощать Индии ее действия в обмен на сотрудничество. Белый дом заявил о недовольстве, когда узнал о появлении переработанной нефти из России в США. Заместитель управляющего Резервного банка Индии Майкл Патр подчеркнул, что США обеспокоены тем, что Индия скрыла происхождение российской нефти.

Эксперт спрогнозировал нервозность на рынке нефти

По данным Минфина США, индийское судно встретилось с российским танкером для передачи нефти в море. После этого груз доставили в порт в Гуджарате на западном побережье Индии, где его переработали в сырье, необходимое для изготовления одноразового пластика. Позже груз вернули на корабль, доставивший его в Нью-Йорк. Авторы усомнились, что Индия перестанет приобретать российскую нефть после этого инцидента.

Ранее США и Индия обсудили доступность российской нефти. Они рассмотрели введение потолка цен на топливо.

Рынки,Казначейство США,
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