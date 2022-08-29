Цены на нефть выросли

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1%, инвесторы ожидают сокращения предложения этого вида сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 8.07 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,08%, до 100,09 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – также на 1,08%, до 94,15 доллара, передает РИА «Новости».

«Несмотря на «ястребиные» настроения центральных банков, стимулирующих повышение учётных ставок, и слабые экономические перспективы, цена нефти продолжает демонстрировать рост, поскольку трудности с предложением поддерживают «бычьи» настроения», – сказал Bloomberg управляющий директор Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер.