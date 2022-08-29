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1 час назад

Цены на нефть выросли на ожиданиях сокращения предложения

Деловая газета "Взгляд"

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут более чем на 1%, инвесторы ожидают сокращения предложения этого вида сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть выросли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 8.07 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,08%, до 100,09 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – также на 1,08%, до 94,15 доллара, передает РИА «Новости».

«Несмотря на «ястребиные» настроения центральных банков, стимулирующих повышение учётных ставок, и слабые экономические перспективы, цена нефти продолжает демонстрировать рост, поскольку трудности с предложением поддерживают «бычьи» настроения», – сказал Bloomberg управляющий директор Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймс Уистлер.

В частности, на рынок пришли ожидания сокращения совокупного предложения нефти после заявления министра энергетики Саудовской Аравии о том, что ОПЕК может сократить ее добычу.

Рынки,Джеймс Уистлер,ОПЕК,
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