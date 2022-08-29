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2 часа назад

Газ в Европе подешевел после новостей из Германии

Секрет Фирмы

Стоимость газа в Европе существенно снизилась, опустившись ниже $3000 после заявления вице-канцлера Германии Роберта Хабека о заполнении хранилищ с опережением графика на месяц. На прошлой неделе цена топлива прибавила 40%, а теперь опустилась на 16%, сообщило агентство Bloomberg. Колебание цены происходит на фоне низкой загрузки газопровода «Северный поток».

Газ в Европе подешевел после новостей из Германии
Фото: ReutersReuters

28 августа немецкий министр заявил, что, несмотря на ограничение поставок из России, показатель заполнения хранилищ в 85% будет достигнут уже в начале сентября — а не в октябре, как планировалось ранее. По словам чиновника, газ поступает в ФРГ «другими путями».

«Сейчас, безусловно, трудные времена. Но, несмотря на сложные обстоятельства, мы добиваемся прогресса. <…> Компании смогут отбирать газ из хранилищ в течение зимы, как и планировалось, чтобы снабжать им промышленность и домашние хозяйства», — рассказал Хабек.

26 августа цена за 1000 кубометров газа поднималась выше $3500. На её рост влияет засуха и ограниченный объём поставок из России. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что не позднее конца 2022 года тысяча кубометров топлива может стоить $5000.

Ранее стало известно, что «Газпром» на три дня остановит единственную работающую турбину газопровода «Северный поток», чтобы провести техническое обслуживание и планово-предупредительные работы. Таким образом, поставки будут полностью остановлены. Сейчас магистраль работает на 20% мощности, поставляя 33 млн кубометров газа в сутки.

Рынки,Роберт Хабек,Дмитрий Медведев,Газпром,Совет безопасности РФ,
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