Газ в Европе подешевел после новостей из Германии

Стоимость газа в Европе существенно снизилась, опустившись ниже $3000 после заявления вице-канцлера Германии Роберта Хабека о заполнении хранилищ с опережением графика на месяц. На прошлой неделе цена топлива прибавила 40%, а теперь опустилась на 16%, сообщило агентство Bloomberg. Колебание цены происходит на фоне низкой загрузки газопровода «Северный поток».

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28 августа немецкий министр заявил, что, несмотря на ограничение поставок из России, показатель заполнения хранилищ в 85% будет достигнут уже в начале сентября — а не в октябре, как планировалось ранее. По словам чиновника, газ поступает в ФРГ «другими путями».

«Сейчас, безусловно, трудные времена. Но, несмотря на сложные обстоятельства, мы добиваемся прогресса. <…> Компании смогут отбирать газ из хранилищ в течение зимы, как и планировалось, чтобы снабжать им промышленность и домашние хозяйства», — рассказал Хабек.

26 августа цена за 1000 кубометров газа поднималась выше $3500. На её рост влияет засуха и ограниченный объём поставок из России. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что не позднее конца 2022 года тысяча кубометров топлива может стоить $5000.