Иран приготовился обрушить цены на нефть

На фоне прогресса переговоров о возобновлении «ядерной сделки» Иран накопил существенные запасы нефти и готов оперативно поставить их на рынок. Об этом со ссылкой на данные компании Kpler пишет Bloomberg.

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Только в танкерах в Персидском заливе в настоящее время находится 93 миллиона баррелей нефти (Vortex оценивает запасы скромнее — в 60–70 миллионов баррелей), еще некоторое количество хранится в наземных резервуарах.

Если санкции отменят, то понадобится некоторое время для решения вопросов страхования и спотовых, и срочных продаж, после чего покупатели смогут получить сырье. Такой объем сам по себе может обрушить цены на нефть, поскольку в состоянии компенсировать ее нехватку, а кроме того, возвращение Ирана на мировой рынок сдержит цены в дальнейшем.

После выхода США из соглашения по контролю за ядерной отраслью Ирана исламская республика поставляла порядка миллиона баррелей в день. Единственным постоянным покупателем выступал Китай, научившийся обходить ограничения. При решении проблемы страна может нарастить поставки в несколько раз.

Рост цен на нефть в последние месяцы обеспечивает ожидание нефтяного эмбарго Евросоюза в отношении российской нефти, которое вступит в силу зимой, а также завершения в октябре продаж сырья из стратегического резерва США. Активизация переговоров с Ираном оказывает давление на цены.