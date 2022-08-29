ЦБ утвердил новые правила продажи валюты: что изменится для россиян

У российских банков появится возможность обменивать евро и доллары физическим лицам за счет средств, поступивших из разных источников после временного промежутка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центробанк.
Раньше им было разрешено использовать только валюту, поступившую от физлиц после 9 апреля.
Также стало известно, что может выступать в качестве других источников валюты. Это, в частности, полученные средства от сделок с банками-нерезидентами либо средства, которые поступили для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством.
«Это дополнительная настройка уже действующих мер, которая позволяет увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке», — подчеркнули в Банке России.
Ранее о планах регулятора пойти на смягчение условий писал портал Frank Media. Он сослался на письмо регулятора, которое поступило в кредитные организации.
Банк России пояснял, что сохранение ограничений необходимо из-за ограничений, введенных Западом против РФ. Среди других причин - решение властей США и Европы ввести запрет на ввоз в страну долларов и евро наличными.