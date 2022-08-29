ЦБ утвердил новые правила продажи валюты: что изменится для россиян

У российских банков появится возможность обменивать евро и доллары физическим лицам за счет средств, поступивших из разных источников после временного промежутка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центробанк.

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Раньше им было разрешено использовать только валюту, поступившую от физлиц после 9 апреля.

Также стало известно, что может выступать в качестве других источников валюты. Это, в частности, полученные средства от сделок с банками-нерезидентами либо средства, которые поступили для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством.

«Это дополнительная настройка уже действующих мер, которая позволяет увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке», — подчеркнули в Банке России.

Ранее о планах регулятора пойти на смягчение условий писал портал Frank Media. Он сослался на письмо регулятора, которое поступило в кредитные организации.