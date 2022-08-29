Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
43 минуты назад

В Грузии заявили о планах присоединиться к Единой зоне платежей в евро

ТАСС

Грузия планирует присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA), которая облегчит денежные транзакции со странами ЕС. Об этом в понедельник заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

В Грузии заявили о планах присоединиться к Единой зоне платежей в евро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы готовимся присоединиться к Единой зоне платежей в евро. Есть такая организация SEPA, которая означает Single Euro Payment Area. Это является организацией Евросоюза по гармонизации платежных услуг, а также их провайдеров в странах Еврозоны. Ее членами являются 27 стран ЕС, а также Великобритания, Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн", - сказал Гарибашвили.

Он добавил, что правительство ведет активную работу, в которой участвуют министерство экономики и устойчивого развития, Национальный банк, а также другие государственные ведомства. Уже разработаны три законопроекта, которые будут направлены в парламент на утверждение. По словам Гарибашвили, присоединение к SEPA является еще одним шагом на пути интеграции республики в ЕС.

SEPA - перевод в евро между банковскими счетами в Европе и Европейской экономической зоне. Через систему SEPA можно осуществлять платеж без высоких комиссий за транзакции и достаточно быстро. Время, необходимое для перевода денег, составляет от нескольких секунд до одного рабочего дня.

Рынки,Ираклий Гарибашвили,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители