В Грузии заявили о планах присоединиться к Единой зоне платежей в евро

Грузия планирует присоединиться к Единой зоне платежей в евро (SEPA), которая облегчит денежные транзакции со странами ЕС. Об этом в понедельник заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Мы готовимся присоединиться к Единой зоне платежей в евро. Есть такая организация SEPA, которая означает Single Euro Payment Area. Это является организацией Евросоюза по гармонизации платежных услуг, а также их провайдеров в странах Еврозоны. Ее членами являются 27 стран ЕС, а также Великобритания, Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн", - сказал Гарибашвили.

Он добавил, что правительство ведет активную работу, в которой участвуют министерство экономики и устойчивого развития, Национальный банк, а также другие государственные ведомства. Уже разработаны три законопроекта, которые будут направлены в парламент на утверждение. По словам Гарибашвили, присоединение к SEPA является еще одним шагом на пути интеграции республики в ЕС.