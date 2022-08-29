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58 минут назад

Стало известно, когда Франция полностью заполнит газохранилища

Елена Прошина

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что газохранилища страны будут полностью заполнены к концу лета. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Стало известно, когда Франция полностью заполнит газохранилища
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Франция является пятой страной Евросоюза чьи подземные газохранилища заполнены больше, чем на 90%.

«Мы увеличили импортную мощность наших СПГ-терминалов. Вскоре мы откроем новый плавучий терминал в Гавре. Мы увеличиваем запасы газа, и наши хранилища будут заполнены на 100% к концу лета», – заявила премьер Элизабет Борн.

В июне Евросоюз принял новые правила, согласно которым газохранилища должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября 2022 года. На данный момент десять стран уже выполнили это требование, а некоторым, например, Румынии, осталось накопить совсем немного.

Ранее Польша и Словакия объявили о завершении проекта для снижения газовой зависимости от России.

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