Назван способ снизить цены на нефть

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил на конференции в Дании, что проблему повышения цен на нефть можно решить путем высвобождения большого количества топлива из запасов. Об этом пишет Reuters.
Бироль подчеркнул, что Москве будет сложно поддерживать производство нефти на высоком уровне. Он объяснил это тем, что из России ушли многие западные концерны - поставщики технологий, а также сервисные компании.
Соответственно, входящие в МЭА государства, в случае необходимости, смогут высвободить большое количество энергоресурса из стратегических запасов, пояснил чиновник. Он уточнил, что у агентства есть «значительные запасы» топлива.
Бироль добавил, что предстоящий отопительный сезон станет своего рода проверкой европейской солидарности. Если ЕС не выдержит испытаний, последствия будут ощущаться во всех сферах экономики, не только в энергетической.