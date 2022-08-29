Назван способ снизить цены на нефть

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил на конференции в Дании, что проблему повышения цен на нефть можно решить путем высвобождения большого количества топлива из запасов. Об этом пишет Reuters.

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Бироль подчеркнул, что Москве будет сложно поддерживать производство нефти на высоком уровне. Он объяснил это тем, что из России ушли многие западные концерны - поставщики технологий, а также сервисные компании.

Соответственно, входящие в МЭА государства, в случае необходимости, смогут высвободить большое количество энергоресурса из стратегических запасов, пояснил чиновник. Он уточнил, что у агентства есть «значительные запасы» топлива.