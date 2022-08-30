Нефть подешевела в рамках коррекции

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются в рамках коррекции после заметного роста торговым днем ранее, когда марка Brent снова закрепилась выше 100 долларов за баррель.

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По состоянию на 8.28 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,45%, до 102,48 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 0,2%, до 96,81 доллара, передает РИА «Новости».

На рынке нефти во вторник утром наблюдается коррекционное снижение после роста торговым днем ранее. За понедельник нефть марки Brent подорожала почти на 2%, а WTI – более чем на 4%. Росту цен накануне способствовали возможные перспективы сокращения нефтяного предложения и увлечения спроса на рынках.