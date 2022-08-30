Акции «Газпрома» подскочили

После того как «Газпром» подтвердил грядущую остановку газопровода «Северный поток», акции компании в моменте подскочили примерно на 6 процентов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

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Ценные бумаги стоили выше 200 рублей, это произошло впервые с начала июля. К 18:00 по московскому времени бумаги компании росли на 4,9 процента — до 199,3 рубля. Максимальный рост составил 5,99 процента, а котировки росли до 201,38 рубля.