«Газпром» приостановил поставки газа французской компании Engie

«По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам, — сообщили в пресс-службе корпорации.

Компания ссылается на указ президента России от 31 марта «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», согласно которому поставка природного газа иностранному покупателю запрещается, если покупателем не был произведен платеж в полном объеме в контрактный срок оплаты.

Ранее Reuters писал о том, что решение «Газпрома» по сокращению поставок газа французской компании Engie никак не повлияет на ситуацию на энергорынке Франции. По информации издания, Engie ведет переговоры с поставщиками газа в Алжире, пытаясь в среднесрочной перспективе договориться на поставки.