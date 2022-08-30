Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+33° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
1 час назад

«Газпром» остановил поставки газа французской Engie из-за неуплаты

Газета.Ru

«Газпром» приостановил поставки газа французской компании Engie из-за неполной оплаты июльских поставок, говорится в Telegram-канале российской компании.

«Газпром» приостановил поставки газа французской компании Engie
Фото: Gleb Garanich/ReutersGleb Garanich/Reuters

«По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО «Газпром экспорт» не получило в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам, — сообщили в пресс-службе корпорации.

Компания ссылается на указ президента России от 31 марта «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа», согласно которому поставка природного газа иностранному покупателю запрещается, если покупателем не был произведен платеж в полном объеме в контрактный срок оплаты.

Немцев предупредили о шокирующих ценах на газ

Приостановка поставок газа до момента оплаты предоставленного топлива в полном объеме произойдет 1 сентября. Engie уже получила соответствующее уведомление.

Ранее Reuters писал о том, что решение «Газпрома» по сокращению поставок газа французской компании Engie никак не повлияет на ситуацию на энергорынке Франции. По информации издания, Engie ведет переговоры с поставщиками газа в Алжире, пытаясь в среднесрочной перспективе договориться на поставки.

Рынки,Газпром,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители