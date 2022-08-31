Стоимость газа в Европе в ходе торгов в среду повысилась на 5,5%. Так, она снова преодолела отметку в $2900 за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Ранее сообщалось, что поставки газа по «Северному потоку» сократились до нуля кубометров в час. Работу магистрали приостановили на три дня в связи с плановым ремонтом на компрессорной станции (КС) «Портовая». По данным оператора газопровода Opal, который принимает топливо из «Северного потока», поставки по балтийской магистрали остановились с 04:00 мск. Кроме того, с 03:00 утра перестал поступать газ в принимающий газопровод Nel.

Как стало известно, запасы газа в хранилищах Европы на 29 августа возросли до 80,17%. Данный уровень на 0,6 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. В настоящее время объем газа в ПХГ оценивается примерно в 86,1 млрд куб. м.