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2 часа назад

Аналитик спрогнозировал повышение курса доллара до 80 рублей

Lenta.ruиещё 19

К концу 2022 года доллар может достичь отметки в 80 рублей в случае значительного увеличения объема выкупа валюты государством по новому бюджетному правилу. Такой прогноз сделал эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк в беседе с агентством «Прайм».

Спрогнозировано значительное повышение курса доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При сохранении стоимости нефти на текущем уровне, 90-100 долларов за баррель Brent (75-85 долларов за баррель Urals), разница c предполагаемой ценой отсечения (60 долларов за баррель Urals) составляла бы 15-25 долларов. Это примерно сопоставимо с уровнями 2019 года», — отметил аналитик.

1 сентября сообщалось, что Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в «дружественных» валютах для замедления роста курса рубля — прежде всего, в юанях.

Бюджетное правило до 2020 года, ослабляло нацвалюту примерно на 10 рублей за доллар. «Если объемы выкупа будут больше ожидаемых, курс 80 рублей за доллар мы можем увидеть уже к концу этого года», — резюмировал Миронюк.

Ранее в Центробанке заявили об изменении сущности валютных счетов россиян. Они превратились в де-факто рублевые счета с привязкой к валютному курсу.

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