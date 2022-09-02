Спрогнозировано значительное повышение курса доллара

К концу 2022 года доллар может достичь отметки в 80 рублей в случае значительного увеличения объема выкупа валюты государством по новому бюджетному правилу. Такой прогноз сделал эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк в беседе с агентством «Прайм».

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«При сохранении стоимости нефти на текущем уровне, 90-100 долларов за баррель Brent (75-85 долларов за баррель Urals), разница c предполагаемой ценой отсечения (60 долларов за баррель Urals) составляла бы 15-25 долларов. Это примерно сопоставимо с уровнями 2019 года», — отметил аналитик.

1 сентября сообщалось, что Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в «дружественных» валютах для замедления роста курса рубля — прежде всего, в юанях.

Бюджетное правило до 2020 года, ослабляло нацвалюту примерно на 10 рублей за доллар. «Если объемы выкупа будут больше ожидаемых, курс 80 рублей за доллар мы можем увидеть уже к концу этого года», — резюмировал Миронюк.