Мосбиржа начнет торговать узбекским сумом

Московская биржа 12 сентября начинает торги валютной парой "узбекский сум - российский рубль" (UZS/RUB), следует из сообщения торговой площадки.
Валютная пара "узбекский сум - российский рубль" будет торговаться на спот рынке с расчетами "сегодня" и "завтра". Также участникам торгов и их клиентам будет доступны сделки своп овернайт.
"Новая валютная пара расширит торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов - физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности, а также станет дополнительным стимулом развития расчетов в национальных валютах для экономических субъектов обеих стран", - пояснили на Мосбирже.
Ранее, с 30 августа, Московская биржа сняла запрет коротких продаж по валютной паре "армянский драм - российский рубль". В настоящее время более 20 участников торгов совершают операции и предоставляют клиентский доступ к торгам армянским драмом.