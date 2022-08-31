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31 минуту назад

Мосбиржа 12 сентября начинает торги узбекским сумом

ТАСС

Московская биржа 12 сентября начинает торги валютной парой "узбекский сум - российский рубль" (UZS/RUB), следует из сообщения торговой площадки.

Мосбиржа начнет торговать узбекским сумом
Фото: ТАССТАСС

Валютная пара "узбекский сум - российский рубль" будет торговаться на спот рынке с расчетами "сегодня" и "завтра". Также участникам торгов и их клиентам будет доступны сделки своп овернайт.

"Новая валютная пара расширит торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов - физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности, а также станет дополнительным стимулом развития расчетов в национальных валютах для экономических субъектов обеих стран", - пояснили на Мосбирже.

Ранее, с 30 августа, Московская биржа сняла запрет коротких продаж по валютной паре "армянский драм - российский рубль". В настоящее время более 20 участников торгов совершают операции и предоставляют клиентский доступ к торгам армянским драмом.

Рынки,Московская биржа,
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