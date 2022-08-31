Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов

В ходе торгов в среду, 31 августа, рублевый индекс Мосбиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, превысил 2400 пунктов. Это произошло впервые с 30 июля, свидетельствуют данные торгов.

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Вскоре после открытия сессии индекс вырос на 4,5 процента — до 2409,36 пункта, а индекс РТС прибавил 4,3 процента и поднялся до 1264,69 пункта. Однако спустя несколько часов рынок сбавил темпы роста и к 13:30 по московскому времени индекс Мосбиржи составил 2378,17 пункта (+3,1 процента), индекс РТС — 1243,28 пункта (+2,6 процента).

Ралли обусловлено резким ростом акций Газпрома, которые на открытии торгов взлетели на треть. Акции компании начали дорожать 30 августа, после того как «Газпром» подтвердил грядущую остановку газопровода — в верхней точке рост достигал 7 процентов. Тогда стоимость бумаг превысила 200 рублей впервые с начала июля. Утром 31 августа они стоили уже 267 рублей.