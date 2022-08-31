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46 минут назад

Цена на газ в Европе обвалилась

Елена Прошина

Биржевые цены на газ в Европе обвалились на 18,5%. Об этом сообщает РБК.

Цена на газ в Европе обвалилась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным биржи ICE, стоимость тысячи кубометров газа в Европе упала ниже 2,5 тысячи долларов. При этом перед обвалом был зафиксирован существенный рост – на пике стоимость превысила 2,9 тысячи долларов за одну тысячу кубометров.

Сообщается, что причиной быстрого роста в начале торгов могло послужить сообщение российской энергетической компании «Газпром» о полной остановке движения газа по «Северному потоку». Согласно сообщению компании, прокачка газа была остановлена для проведения технических работ, которые продлятся до 2 сентября. Кроме того, в «Газпроме» подтвердили, что после окончания техобслуживания прокачка газа возобновится на уровне 33 млн кубометров в сутки.

Ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что энергетическая компания начинает проектирование нового газопровода в Китай с Дальнего Востока.

Рынки,Алексей Миллер,Газпром,
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