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2 часа назад

США увидели прогресс в переговорах с G7 о ценах на российскую нефть

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Переговоры о ценовом пределе на российскую нефть существенно прогрессируют в рамках «Группы семи» (G7), заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

США увидели прогресс в переговорах с G7 о ценах на российскую нефть
Фото: ReutersReuters

«Я оптимистична о существенном прогрессе, которого достигли наши команды и вся «семерка» в рамках работы по доведению идеи ценового предела до воплощения в реальность», – приводит РИА «Новости» слова Йеллен на встрече с британским коллегой.

Она заявила, что введение предела цен позволит снизить доходы России, а также установить бесперебойные поставки на рынок, снизив давление на стоимость энергоносителей для людей в США, Великобритании и по всему миру.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон уверен в том, что «ценовой потолок» на российскую нефть не только ограничит доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но и приведет к снижению общемировых цен. «Мы рассчитываем, что реализация такой меры позволит не только снизить доходы (России)... от продажи нефти, но также снизить общемировые цены», – сообщила Жан-Пьер.

Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.

Как утверждает Bloomberg, в ответ на введение Западом потолка цен на нефть Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.

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