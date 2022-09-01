Мосбиржа возобновит вечерние торги акциями

Мосбиржа сообщила о планах возобновить 12 сентября проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке и утренних торгов на срочном и валютном. Соответствующее заявление сделано на сайте площадки.
«12 сентября 2022 года Московская биржа планирует возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках. Таким образом, на валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов, на рынках акций и облигаций – 14 часов, на срочном рынке – 15 часов», – сказано в сообщении.
Отмечается, что благодаря расширению времени торгов все группы инвесторы получат дополнительные возможности для операций на рынках Московской биржи.
Ранее сообщалось, что Московская биржа решила с 30 августа снять запрет коротких продаж по валютной паре «армянский драм – российский рубль».
Кроме того, стало известно, что 12 сентября на валютном рынке Московской биржи стартуют торги валютной парой «узбекский сум – российский рубль» (UZS/RUB). Новая валютная пара позволит расширить торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц.