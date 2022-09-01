Мосбиржа возобновит вечерние торги акциями

«12 сентября 2022 года Московская биржа планирует возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках. Таким образом, на валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов, на рынках акций и облигаций – 14 часов, на срочном рынке – 15 часов», – сказано в сообщении.