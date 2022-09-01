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1 час назад

Мосбиржа возобновит вечернюю сессию на фондовом рынке

Лера Букина

Мосбиржа сообщила о планах возобновить 12 сентября проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке и утренних торгов на срочном и валютном. Соответствующее заявление сделано на сайте площадки.

Мосбиржа возобновит вечерние торги акциями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«12 сентября 2022 года Московская биржа планирует возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках. Таким образом, на валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов, на рынках акций и облигаций – 14 часов, на срочном рынке – 15 часов», – сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря расширению времени торгов все группы инвесторы получат дополнительные возможности для операций на рынках Московской биржи.

Ранее сообщалось, что Московская биржа решила с 30 августа снять запрет коротких продаж по валютной паре «армянский драм – российский рубль».

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Кроме того, стало известно, что 12 сентября на валютном рынке Московской биржи стартуют торги валютной парой «узбекский сум – российский рубль» (UZS/RUB). Новая валютная пара позволит расширить торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов – физических и юридических лиц.

Рынки,Московская биржа,
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