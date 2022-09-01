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11 минут назад

Цена на российскую нефть упала почти на пять процентов

Lenta.ru

Средняя цена российского сорта нефти Urals в августе сократилась на 4,7 процента по сравнению с июлем, до 74,73 доллара за баррель. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Цена на российскую нефть резко упала
Фото: ТАССТАСС

Падение почти на пять процентов связано со снижением стоимости эталонных сортов Brent и WTI, которые большую часть августа держались на уровне ниже 100 долларов за баррель.

В ведомстве отметили, что средняя цена Urals за январь-август составила 82,13 доллара, что на 9,9 процента выше, чем в тот же период прошлого года. В августе 2021 года баррель Urals в среднем продавался по цене 68 доллара.

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Западные санкции привели к тому, что российская нефть начала продаваться с существенным дисконтом по отношению к Brent и WTI. Помимо крупных скидок, которые российским компаниям приходится делать для покупателей, усложняется и логистика.

С декабря вступают в силу частичное эмбарго ЕС в отношении российской нефти. Кроме того, США пытаются добиться введения потолка цен на российскую нефть, чтобы снизить доходы России от продажи энергоресурсов.

Рынки,Минфин России,ЕС,
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